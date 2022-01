Acqui nella top ten dei consumatori di cibo cinese

ACQUI TERME - Curioso risultato per la città bollente. La compagnia di consegne a domicilio ‘Deliveroo’ ha fornito al sito Dissapore.com un sondaggio relativo al consumo a domicilio di cibo della tradizione culinaria cinese. Alla vigilia del Capodanno orientale (che si svolgerà martedì primo febbraio) la società di delivery ha pensato di indagare le abitudini alimentari ‘da asporto’ degli italiani registrando i dati, quantitativi e qualitativi, forniti dai 950 ristoranti del Sol Levante affiliati alla loro rete. L’indagine ha svelato che tra i piatti più graditi spiccano gli ‘Involtini primavera’ seguiti da Riso alla cantonese e Ravioli alla griglia. «E a noi cosa importa?» affermerà stizzito qualche lettore. Importa eccome! Perché dallo stesso sondaggio è emerso che nella top ten delle ‘città in cui si ordinano maggiormente specialità cinesi’ al nono posto, dopo Rovereto, Mestre, Campobasso, Casalpusterlengo, Merano, Loreto, Savona e Frosinone, c’è la nostra Acqui Terme, unica città di tutto Piemonte.

Se i dati dell’indagine fossero giusti (e non ci sono motivi per credere il contrario) vuol dire che gli acquesi da una parte sono strenui difensori e promotori dell’eccellenza enogastronomica del territorio, dall’altra, nella riservatezza delle mura casalinghe, voraci consumatori di piatti cinesi, magari non preparati con le tanto declamate materie prime a km zero, ma certamente più a buon mercato.