Alessandria, per la porta Cerofolini

ALESSANDRIA - Torna al completo il roster dei portieri dell'Alessandria, dopo il rientro di Alessandro Russo al Sassuolo e poi in Pro League belga.

In grigio arriva Michele Cerofolini, 23 anni compiuti il 4 gennaio, proprietà Fiorentina, che lo ha ceduto con un trasferimento temporaneo fino al 30 giugno 2022.

In questa stagione è stato aggregato alla prima squadra viola, in panchina in sette partite della massima serie.

Lo scorso anno in B alla Reggiana, con 19 presenze. Ritrova Gabriel Lunetta, con lui alla 'Regia'.

Anche Cerofolini è pronto a unirsi al gruppo per la trasferta a Vicenza.