For.Al: sono due le nuove proposte di corsi per adulti

CASALE - Sono in partenza due nuovi corsi dedicati agli adulti al For.Al di Casale. Il primo è finalizzato alla formazione della figura 'Aiutante alla vendita'. È rivolto a persone con disabilità ed ha una durata totale di 418 ore durante le quali gli allievi acquisiranno competenze tecnico-professionali legate all’assetto organizzativo del punto vendita, alla merceologia, alle tecniche di gestione magazzino, al confezionamento ed esposizione prodotti. A completare il percorso sarà uno stage di 200 ore, da svolgersi presso alcune attività commerciali presenti sul territorio.



Saranno invece 240 le ore di tirocinio in azienda previste per il secondo percorso del For.Al che qualifica Operatori specializzati in contabilità aziendale. Il corso è di 600 ore ed è dedicato a giovani e adulti in possesso di qualifica professionale in ambito informatico o gestionale/amministrativo. Lo scopo è di far acquisire agli allievi competenze specifiche nella gestione dei processi amministrativi e contabili e nell’utilizzo delle procedure e degli strumenti informatici.

«Pur essendo entrambi i corsi al completo - commentano il presidente di For.Al Alessandro Traverso e del direttore generale Veronica Porro - si accettano ancora alcuni eventuali candidati particolarmente interessati e motivati per un possibile inserimento». Per informazioni contattare il numero 0142/75532 o inviare una mail a casale@foral.org.