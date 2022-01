Ad Acqui contagi in calo, stessa tendenza anche in altri Comuni

ACQUI TERME - Da circa una settimana sembra essersi stabilizzato il numero dei contagi nei comuni dell'Acquese. Ad Acqui, Cassine, Bistagno e Melazzo da diversi giorni le positività fanno registrare il segno "meno", pur in termini ancora abbastanza contenuti. A Strevi e Visone, invece, si registra un lieve incremento dei casi.

In base ai dati pubblicati sul sito della Regione nella serata di ieri, nella città della Bollente al momento il numero dei positivi sarebbe ora di poco superiore a 300. A Cassine, secondo comune più popoloso del territorio, sono scesi a 38 i residenti contagiati (due settimane fa erano una sessantina); a Bistagno, invece, le positività sarebbero al momento 24. Nel comune di Melazzo si scende sotto la trentina (29 in tutto), mentre a Visone i casi accertati salgono a 36, in quel di Strevi a 30.

Nei paesi a sud di Acqui Terme e a ridosso del confine ligure da diverse settimane si registrano numeri ben più contenuti: con la sola eccezione di Ponzone, dove si contano al momento 16 positivi, in tutti gli altri comuni si resta al di sotto delle 10 unità (scesi a 10 i positivi a Spigno).

All'ospedale 'Monsignor Galliano' i pazienti ricoverati positivi al test sono a oggi 14, di cui 3 degenti nel reparto di terapia intensiva.