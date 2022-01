Valfrè, 500 vaccini ai bimbi e diplomi da 'supereroi'

ALESSANDRIA - Giornata dedicata ai bimbi, in particolare quelli della fascia d'età 5-11 anni, all'hub vaccinale dell'ex caserma Valfrè di Alessandria: oggi sono state infatti somministrate 500 dosi solo agli under 12, grazie all'impegno di Croce Rossa e Protezione Civile e anche di tanti volontari di associazioni che solitamente sono impegnate con i minori nelle strutture sanitarie (in primis Avoi e i clown).