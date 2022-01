Movimento per la vita: 1500 primule in tutto l'Ovadese

OVADA - Oltre 1.500 primule sono in arrivo in questi giorni ad Ovada per essere distribuite in città e nel territorio oltre che nella Valle Stura sabato 5 e domenica 6 febbraio in occasione della giornata nazionale della vita. L'obiettivo è finanziare le attività dello sportello di via Santa Teresa. “La Giornata della Vita – spiega la presidente Marzia Segni – si svolge in un periodo particolare dettato dall’emergenza sanitaria, ma abbiamo deciso di essere ugualmente presenti per dare un segno e un aiuto a chi è in difficoltà distribuendo questi vasetti di primule “simbolo della vita che nasce” Speriamo come sempre in una grande risposta”. La vendita prende avvio già sabato 5 ad Ovada in Parrocchia alle 17.30, dai Padri Scolopi alle 16.30 e al S. Paolo alle 20.30. Domenica vengono allestite le bancarelle in Parrocchia alle ore 8, 11 e 17.30; al S. Paolo alle ore 9 e alle ore 11, dai Padri Scolopi alle ore 10.00, ai Cappuccini alle ore 10.00, dalle Passioniste alle 9.30, a Grillano alle 9.30 a Costa d’Ovada alle ore 10, quindi nei paesi durante le celebrazioni delle Messe a Belforte, Tagliolo, Lerma. Mornese, Casaleggio, Mazzarelli di Mornese, Carpeneto e Madonna della Villa, Montaldo, Castelletto d’Orba, Rocca Grimalda e S.Giacomo di Rocca, Trisobbio, Molare e Santuario delle Rocche.