Rimpianti Bertram. Reggio vince all’overtime

CASALE MONFERRATO - Cade all’overtime la Bertram in casa contro Unahotels Reggio Emilia (93-98).

Non basta alla squadra di coach Marco Ramondino un vantaggio di 14 punti nell’ultimo periodo. Infortunio a Filloy che ha lasciato il campo per un forte colpo al naso.

La partita

Inizia meglio Reggio Emilia (che recupera anche Colombo e Strautins) subito on fire con l’asse Cinciarini-Olisevicius. Ospiti sul 9-2 e poi sul 12-4 a metà frazione. Risposta Bertram (in quintetto il rientrante Wright) con Sanders e Daum (tripla dopo 0/3): 8-0 per il 12-14 del 7’. Al primo stop Reggio avanti 16-12.

Sulla spinta Tortona, con un grande Sanders, sorpassa sul 22-21 (liberi di Mascolo). 6-0 (due triple) Strautins per la reazione della Unaothels (24-27). Strautins e Olisevicius sono i più produttivi. Frazione gira sul 27-29. Daum fa dentro e fuori e non riesce ad entrare in partita. Qualche palla persa di troppo (8 per la Bertram) apre il contropiede di Reggio che chiude all’intervallo avanti sul 36-42.

Riparte con più ritmo e aggressività la Bertram e sorpassa con un 9-1 firmato da Macura e Wright (45-43). Reggio risponde con Johnson, ma Tortona, con Daum finalmente connesso, allunga sul 56-50 al 26’ (20-6 il parziale del periodo). Tortona fino al +9 (66-57) del 30’.



La partita è sbloccata e la Bertram trova punti e giocate anche da Cannon e Tavernelli. Tortona scappa sul +14 (77-63) al 34’. Ma Reggio è capace di uscire dalla difficoltà e con Thompson e Olisevicius si rimette in partita (-5 sull’80-75) a 2’ dalla sirena. Il finale diventa inaspettatamente complicato. - 3 Reggio dai liberi Thompson (80-77). Strautins segna su una rubata ma poi sbaglia il libero addizionale (80-79). Wright fa 2/2 ai liberi per il nuovo 82-79. Sembra fatta, ma Tortona non riesce a fare fallo e Strautins allo scadere pareggia. Time out Ramondino. Rimessa in attacco con 1” e 5 da giocare. Tripla Wright che non va. Nell’overtime Reggio ha dalla sua l’inerzia della rimonta ed è più lucida. Il lay-up di Cinciarini ragala agli ospiti il +6 (88-94) a 1’10” dalla fine. Tortona non può più fare niente. Vince Reggio 98-93.



Le voci

La delusione di coach Marco Ramondino. “Ci aspettavano questo tipo di partita nella quale l’aspetto mentale sarebbe stato fondamentale. Dopo un primo tempo nel quale abbiamo faticato a prendere ritmo siamo cresciuti di colpi. Nel finale ci siamo irrigiditi perché non riuscivamo a segnare e nell’overtime abbiamo fatto tutti gli errori difensivi che non avevano fatto prima”.



La soddisfazione di Attilio Caja, tecnico di Reggio Emilia. “Abbiamo fatto una partita di grandissimo carattere contro una squadra capace di mettere sempre in difficoltà gli avversari. Siamo riusciti a fare quello che volevano nel primo tempo, poi abbiamo avuto un passaggio a vuoto nel terzo quarto ma non abbiamo mollato dimostrando grande mentalità”

I numeri

Finale: 93-98 dts

Parziali: 12-16, 36-42, 66-57, 82-82.

Quintetti: Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain. Reggio Emilia con Cinciarini, Thompson, Olisevicius, Hopkins, Johnson.

Punti: Sanders 19 (Tortona); Strautins 22 (Reggio Emilia).

Rimbalzi: Cain 8 (Tortona); Hopkins 8 (Reggio Emilia).

Assist: Wright 6 (Tortona); Cinciarini 10 (Reggio Emilia).

Mvp: Strautins (Reggio Emilia).