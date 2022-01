Vaccini: oggi 500 under 12 all'ex caserma Valfrè

ALESSANDRIA - Sarà dedicata agli under 12 la giornata di oggi, domenica 30 gennaio, all'hub vaccinale dell'ex caserma Valfrè di Alessandria. Sono infatti previste 500 somministrazioni per la fascia 5-11 anni, per un'iniziativa che sarà ripetuta anche domenica 13 febbraio.

"Il volontariato - spiega il coordinatore della Protezione civile alessandrina, Andrea Morchio - rinuncia volentieri al turno di riposo della domenica per dare l’opportunità ai più piccoli di ricevere la propria dose di vaccino. Non sarà una giornata di routine del centro vaccinale: infatti, per rendere più accogliente per i bambini tutto il percorso che va dalla registrazione all’attesa post dose, si è pensato di coinvolgere alcune associazioni che operano quotidianamente con i minori. Così, a fianco di medici e infermieri, Protezione Civile, Croce Rossa e Croce Verde, ci saranno pure Associazione Avoi, i Clown Marameo e i membri di 100Grigio Onstage Dance & Theatre".

Non solo: ad 'addolcire' la giornata ci penserà lo sponsor Elah-Dufour-Novi, mentre l’Associazione Nazionale Carabinieri consegnerà un piccolo Tricolore ad ogni bimbo vaccinato.

"Avevamo già pensato tempo fa a una logistica del centro vaccinale che ci permettesse di effettuare anche un percorso dedicato ai più piccoli - aggiunge Morchio - Sicuramente giornate totalmente dedicate aiutano ad organizzare meglio l'appuntamento per i bimbi e ancora una volta il volontariato sarà protagonista dell'iniziativa. Per questo mi sento di ringraziare tutte le 'divise' che anche oggi non faranno mancare un sorriso a tutti".