Vicenza - Alessandria, che sfida

VICENZA - Formazione che funziona non si cambia. Anche se l'avversario è differente, per caratteristiche tecniche e motivazioni, e anche la gara ha un livello di difficoltà molto alto. Contro un Vicenza che, invece, mescola un po' gli interpreti, ma non il modulo, 4-2-3-1, con il ritorno di Pasini in difesa e Da Cruz dall'inizio nel tridente alle spalle di Meggiorini terminale offensivo.

Anche Longo conferma Corazza come unica punta di ruolo, con Chiarello e Milanese a sostegno e a legare centrocampo e attacco. Non c'è Bruccini, neppure in panchina, segno di una possibile partenza, mentre Sini ha salutato per andare in prestito al Renate.

In panchina gli ultimi arrivati, Gori per l'Alessandria e Cavion per i padroni di casa.

VICENZA - ALESSANDRIA

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - LIVE

Primo tempo

1' Fischio d'inizio dell'Alessandria. Il pubblico di Vicenza senza bandiere

Le formazioni

Vicenza (4-2-3-1): Grandi; Cappelletti, Pasini, De Maio, Crecco; Zonta, Bikel; Diaw, Da Cruz, Dalmonte; Meggiorini. A disp.: Pizzignacco, Morello, Cavion, Proia, Giacomelli, Padella, Bruscagin, Brosco, Boli, Rigoni, Mancini, Djibril. All.: Brocchi

Alessandria (3-4-3): Pisseri: Mantovani, Prestia, Parodi; Pierozzi, Casarini, Ba, Lunetta; Chiarello, Corazza, Milanese. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Coccolo, Gori, Marconi, Benedetti, Beghetto, Mustacchio, Palazzi, Palombi, Di Gennaro, Kolaj. All.: Longo

Arbitro: Ghersini di Genova

Assistenti: Scarpa di Reggio Emilia e Fiore di Barletta, quarto ufficiale Delrio di Reggio Emilia. Var Sozza di Seregno, assistente Var Lombardi di Brescia.

Note: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammonbiti: Angoli: Recupero: