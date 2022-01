Casa di riposo, Eurotrend Assistenza disdice il contratto

CASTELLAZZO BORMIDA - Scoppia il caos alla casa di riposo di Castellazzo Bormida: la cooperativa Eurotrend Assistenza ha infatti inviato una lettera al commissario straordinario dell'Ipab San Carlo, al presidente della Regione Alberto Cirio, al prefetto Francesco Zito, al sindaco del paese, all'Asl Al, ai sindacati e a tutte le istituzioni coinvolte per annunciare la disdetta del contratto per giusta causa a partire dalle 24 di oggi, lunedì 31 gennaio. A meno che non vengano versata parte dei crediti, per una somma pari almeno a 150mila euro.

Questo perché, come segnala la Cgil e come si legge nella comunicazione, "non sono stati percepiti pagamenti per i servizi prestati per un totale di 263.699,61 euro alla data del 31 dicembre 2021, somma alla quale però si deve aggiungere la fattura di gennaio 2022 per altri circa 60mila euro, per un importo complessivo dunque di 323.699,61 euro".

Sarebbero una quarantina i lavoratori coinvolti e la cooperativa spiega che tutto ciò è dovuto anche al fatto che "le banche a cui abbiamo anticipato le fatture al fine di pagare i soci-lavoratori sollecitano il rientro. E si ricorda che la cooperativa ha deliberato nel 2020 lo stato di crisi secondo i crismi della legge 142/01".

Non solo: Eurotrend Assistenza sottolinea che "ci risulta che la casa di riposo risulti debitrice verso altre aziende di oltre 1 milione di euro". Cosa succederà?