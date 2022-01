Rifiuti abbandonati, Vallegra: "Cosi la bolletta non diminuirà mai"

BISTAGNO - Per i volenterosi bistagnesi ieri è stata un’altra domenica dedicata alla pulizia del paese. "Anche oggi un'ottima raccolta! – ha commentato ironico il sindaco Roberto Vallegra al termine delle operazioni - Lattine, birra nel vetro, pannolini, fazzoletti, gratta e vinci, pacchi di sigarette, eccetera. Il tutto in un chilometro di banchina stradale in paese".

Alla ricerca di responsabili e senso di responsabilità: "Per quanto riguarda l'abbandono di spazzatura in apertura campagna, può sicuramente essere colpa di persone residenti in paesi limitrofi – ha continuato il primo bistagnese - Nel caso di oggi è colpa "nostra". Ricordo che quel tratto di strada viene ripulito (come tanti altri) almeno una volta alla settimana, non una volta l'anno. Ci danniamo l'anima per creare attrazione turistica e poi in mezz'ora di passeggiata domenicale questi sono i risultati. Mettiamoci tutti in testa che in questo modo la bolletta della spazzatura non diminuirà mai. Anzi...". Soluzioni? "Non possiamo installare telecamere e foto trappole ovunque. Siamo forse in guerra? Qualche cestino in più è in arrivo, ma risolverà poco. Per quanto riguarda la cura e pulizia del paese, chiedo uno sforzo a tutti. Per l'abbandono dei rifiuti in aperta campagna chiedo la cortesia di segnalare auto e persone intente a scaricare rifiuti".