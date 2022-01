Servizio Civile: il termine per candidarsi slitta al 10 febbraio

CASALE – Slitta ancora il termine per candidarsi al bando di Servizio Civile del 2022: sarà giovedì 10 febbraio infatti il termine ultimo per giovani dai 18 ai 28 anni di presentare la propria domanda.

Il bando, che anche quest’anno vede il Comune di Casale Monferrato aderente alla progettazione del Comune di Vercelli, permetterà di avere 8 posti totali disponibili in città, sette negli uffici comunali e uno in quelli della Diocesi. Il servizio civile ha una durata di 12 mesi e un contributo mensile di 444.30 euro.

Per avere più informazioni sui progetti del Comune di Vercelli e degli enti partner, tra cui il Comune di Casale, è possibile visitare l’apposito sito o contattare l'Informagiovani di Vercelli a informagiovani@comune.vercelli.it o allo 0161 596 800, oppure l’Urp del Comune di Casale Monferrato allo 0142 444339 o scrivendo a urp@comune.casale-monferrato.al.it.

Per presentare la domanda occorre essere in possesso dell’identità digitale Spid. Per attivarlo, i residenti nel Comune di Casale Monferrato possono rivolgersi all'Urp del Comune in via Mameli 21. Per prenotare un appuntamento è possibile collegarsi alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/PrenotazioneUffici oppure telefonare allo 0142 444339.

I posti disponibili a Casale