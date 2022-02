A7 e A26, stop allo sconto sul pedaggio: torna la tariffa piena

NOVI LIGURE — A partire dalla mezzanotte del 1° febbraio si torna a pagare la tariffa intera su tutta la rete autostradale ligure: A7, A26, A10 e A12. Fino al 31 gennaio infatti è stato in vigore uno sconto del 50 per cento del pedaggio per i tratti autostradali maggiormente interessati dai cantieri. Lo sconto era riconosciuto nei tratti compresi tra Genova Bolzaneto (A7), Rapallo (A12), Savona (A10) e Ovada (A26).

A7: esenzione tra Ronco e Busalla

L’unica esenzione sui tratti delle autostrade liguri che resta in vigore anche dopo il 1° febbraio riguarda il pedaggio nel tratto della A7 tra Ronco Scrivia e Busalla, in entrambe le direzioni. L’esenzione è stata attivata dal 17 gennaio scorso a causa della frana avvenuta sulla strada 35 dei Giovi in località Borgo Fornari, che obbliga i veicoli a transitare necessariamente sull’A7 per raggiungere i paesi della zona. L’agevolazione, che è totale, sarà valida fino al 28 febbraio, data in cui si stima la fine dei lavori di ripristino della strada 35.

Autostrade: una app per il cashback

«Resta attivo il servizio di cashback del pedaggio, già disponibile dal 15 settembre scorso – spiegano da Autostrade per l'Italia – Tramite la app Free To X tutti gli utenti potranno accedere da subito ai rimborsi per ritardi correlati ai cantieri di ammodernamento in corso lungo le tratte di Aspi. La app rientra nella strategia più globale di Autostrade per l’Italia come strumento di comunicazione interattivo con gli utenti, affinché possano conoscere real time lo stato del traffico sulle autostrade e accedere al rimborso del pedaggio per tempi di percorrenza superiori alle medie tradizionalmente registrate, lungo uno specifico itinerario percorso sulla rete di Aspi dove sono in corso i lavori alle infrastrutture della rete".

Per accedervi è sufficiente scaricare la app gratuita lanciata da Free to X, società controllata del Gruppo Aspi, dedicata al rapporto con l’utente e alla sostenibilità del viaggio, prevista dal Piano di trasformazione strategica dell’azienda. L’applicazione, dopo una prima fase di test portata avanti nei mesi estivi, dal 15 settembre scorso è già disponibile e scaricabile gratuitamente su tutti gli store per dispositivi Android e Apple.