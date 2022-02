Addio a Giovanni Forno, fu assessore e presidente della Croce Verde

ALESSANDRIA - Lutto nel mondo della politica e dell'associazionismo.

Si è spento Giovanni Forno, 82 anni, amministratore comunale di Alessandria e assessore nella giunta guidata da Giuseppe Mirabelli.

Titolare di noto negozio di tessuti, molto impegnato anche nel sociale, è stato per anni presidente della Croce Verde di Alessandria.

A lui si deve anche la nascita di 'Trasporto Amico', in Anteas, che ha iniziato a viaggiare e si è consolidato come soggetto forte nella larga rete della socialità, che accoglie tutti e lascia indietro nessuno, e il merito è stato proprio di Forno, che ha sempre messo gli altri al primo posto.

In una intervista, in occasione dell'inaugurazione di un nuovo mezzo, si era definito "una persona orgogliosa, abituata a condividere e mettersi al servizio di chi ha necessità di non essere lasciato solo".