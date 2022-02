Atletica, il Cross 2022 è nel segno di Marchisa e Roselli

NOVI LIGURE — Dopo lo stop del 2021, il Cross “Città di Novi Ligure” ha riannodato i fili della sua storia con l’edizione 2022 andando in scena per la ventiduesima volta e tornando a calcare i prati che fanno da contorno alla pista dello stadio Girardengo. La gara, che ricordava Michele e Corino Giacomazzi, è nata grazie all’aiuto indispensabile della sezione novese dell’Associazione Alpini e del gruppo dell’Unione Veterani dello Sport, ed è stata organizzata dall'Atletica Novese.

Il clima è stato molto favorevole e ha facilitato il compito degli atleti che hanno scelto di partecipare (180 i preiscritti) facendo registrare prove atletiche di buon profilo in un livello tecnico generale più che apprezzabile. Il via alle 9.30 con la serie (percorso di 3,6 chilometri) riservata alle categorie Allieve, Sf60 e over, Sm70 e over. Bell’assolo della ovadese Nicole Campora che ha preceduto una straordinaria Susanna Scaramucci (Maratoneti Genovesi) che ha dominato tra le atlete over 60. Tra gli uomini successo dell’astigiano Nicola Lazzaro.

Pista d'atletica, la protesta degli sportivi: «Condizioni pessime» «La struttura è usata anche dalle scuole ma è in uno stato indecente. Novi Ligure è città dello sport e merita di meglio»

La seconda serie (chilometri 4,8) vedeva impegnate le altre categorie femminili e Claudia Marchisa ha scritto il proprio nome nell’albo d’oro precedendo nettamente Paola Zani (Running Oltrepò) e Bianca Iuga (Atletica Novese) che allo sprint ha avuto ragione della compagna di colori Teresa Repetto. Nella stessa serie erano impegnati gli allievi e Marco Santini (Atletica Alessandria) ha preceduto Gabriele De Vita (Arcobaleno Savona) e Mirco Pordenon (Atletica Serravallese).

Terza serie dedicata alle categorie maschili Sm60 e Sm65: vittoria per distacco di Rocco Longo (Atletica Novese) con tre atleti a giocarsi il podio e volata finale che ha fatto registrare il successo di Giovanni Zuffo (Runners Loano) su Armando Greco (Atletica Novese) e Dario Amateis (Valchiese). Tra gli atleti della Categoria Sm65 si è imposto Mario Mieres Pereira (Vittorio Alfieri) davanti a Marcello Sorbara (Borgaretto75) e a Roberto Balostro (Maratoneti Genovesi).

Mezzo secolo di Atletica Novese: un programma che sfida il virus Il sodalizio sportivo di Novi Ligure si appresta a festeggiare il 50esimo anniversario con un fitto calendario di gare

Nella quarta batteria (6 chilometri di percorso) erano impegnati gli atleti delle categorie Sm45/50/55: bel successo di Roberto Catalano (Borgaretto75) che ha preceduto nettamente Andrea Giorgianni (Delta) e Diego Scabbio (Atletica Novese). Tra i cinquantenni il più veloce è stato Achille Faranda (Brancaleone) e nella Sm55 si è imposto Gianfranco Poggi.

Hit finale di 6 chilometri tutto dedicato ai più giovani e film della gara che racconta della grande prova del novese Gabriele Roselli che ha messo il sigillo della vittoria proprio nella gara di casa a compimento di un periodo di verve agonistica davvero straordinaria. La risoluzione della sfida poco dopo il passaggio di metà gara con l’allungo decisivo nei confronti del compagno di colori Valerio Ottoboni che ha a sua volta staccato l’esponente dell’Atletica Saluzzo Nicholas Bouchard. Quarta posizione per Enrico Ponta (Atletica Novese) che ha preceduto Leandro Demetri (Atletica Alessandria). Primo atleta della categoria Sm40 è stato Alex Zulian (Vittorio Alfieri) piazzatosi in ottava posizione.