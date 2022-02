Gli Amici del Po ripartono con con un calendario ricco di eventi

CASALE - L’anno nuovo è iniziato anche per gli Amici del Po di Casale, l’associazione di appassionati del Grande Fiume che si prodiga per il mantenimento delle sue tradizioni, per la sua tutela e per offrire a tutti le migliori condizioni di fruibilità.

Nonostante le incertezze legate alla pandemia e di fronte di molte incognite, l’amore dei volontari per la loro opera ne esce non solo immutata ma addirittura rinvigorita. Ecco perché l’associazione del presidente Massimo Sarzano sta predisponendo un calendario di appuntamenti, seppur ancora indicativo, che esprime una chiara testimonianza della volontà di andare avanti e continuare a proporre occasioni di svago all’aria aperta per adulti e bambini.

Le date

– Festa all’imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci con… suggerimenti gastronomici Domenica 18 settembre – Gara dei barcè all’imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci.

Su prenotazione, sono inoltre sempre organizzabili escursioni ‘personalizzate’, di pochi minuti o anche più ore, in altre giornate.

E Galleggia non Galleggia?

E Galleggia non Galleggia, il carnevale acquatico di Casale che, proprio per via del Covid, manca dal luglio del 2019? Si tratta di un evento molto importante ma, allo stesso modo, in grado di generare importanti assembramenti di centinaia di spensierati partecipanti. Per questo motivo, prima di annunciare l’edizione 2022 ed essere costretti ad annullarla (o a snaturarne lo spirito), i ‘Lupi di Fiume’ preferiscono aspettare ancora qualche settimana, nella speranza che l’inizio della primavera possa portare buone notizie sul fronte della pandemia.

Per ogni aggiornamento, quest’anno più che nei precedenti, è fondamentale consultare di frequente i social dell’associazione (Facebook e Instagram) oltre al sito.