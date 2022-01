Il Santo di oggi, 1° febbraio, è Sant'Orso di Aosta

Sacerdote

Poche sono le notizie sulla sua vita, nonostante sia il santo più popolare della Valle d'Aosta.

Ordinato sacerdote, ha il compito di custodire e celebrare nella chiesa cimiteriale di San Pietro, collocata in un luogo isolato. Sant'Orso, uomo semplice, pacifico e altruista, viveva da eremita trascorrendo il tempo nella preghiera continua, sia di giorno che di notte, dedito al lavoro manuale per procurarsi il cibo per vivere, accogliendo, consolando e aiutando tutti quelli che a lui accorrevano. Il tutto costellato da miracoli e prodigi, testimonianza della sua santità.

Se incerto è il periodo in cui visse più sicuro è il giorno della morte, che poi è diventato il giorno della sua festa: 1° febbraio del 529 circa. Il suo culto, oltre che ad Aosta dove l'antica chiesa di san Pietro è diventata la Collegiata di San Pietro e Sant’Orso, si estese anche nella diocesi di Vercelli, Ivrea e altre zone dell'Italia Nord- Occidentale. Viene invocato come protettore dalle calamità naturali e nelle malattie reumatiche. A lui è dedicata la fiera che si tiene nel giorno della vigilia della sua festa ad Aosta.

Oggi si festeggiano anche:

San Verdiana di Castel Fiorentino

Beato Andrea Conti

Beata Giovanna Francesca della Visitazione (Anna Michelotti)

Beato Luigi Variara