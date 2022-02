Sanremo 2022: sette brani sono firmati dai protagonisti di "Genova per voi"

OVADA - Si chiuderanno il prossimo 11 marzo le iscrizioni alla nona edizione di “Genova per Voi”, il talent ideato e prodotto dall’artista ovadese Gian Piero Alloisio in collaborazione con l'ATID (l'Associazione Teatro Italiano del Disagio), con il sostegno della SIAE (la Società Italiana degli Autori ed Editori) e con la collaborazione del Comune di Genova e il patrocinio dell’Università di Genova.

In attesa di dare fiato alle trombe, e di scaldare le ugole, alcuni degli autori che hanno preso parte alle passate edizioni sono pronti a vivere il Festival di Sanremo da assoluti protagonisti. Si tratta, nello specifico, di Federica Abbate e di Alessandro La Cava, che firmano ben sette brani in gara al prossimo Festival di Sanremo. La prima è l'autrice dei brani presentati da Giusy Ferreri (“Miele”), Michele Bravi (“Inverno dei fiori”) e Ana Mena (“Duecentomila ore”), mentre l'artista romano firma i brani di Rkomi (“Insuperabile”), Noemi (“Ti amo non lo so dire”), Sangiovanni (“Farfalle”) e Matteo Romano (“Virale”).

“Genova per Voi” si conferma una realtà importante e consolidata del mondo dell’industria dello spettacolo, che ha contribuito significativamente al successo della musica italiana. In palio, anche quest'anno, c'è un contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi. La Direzione Artistica del talent è del cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, la Direzione Organizzativa è del giornalista musicale Franco Zanetti.

“Se nel 2020 - dichiarano Alloisio e Zanetti - abbiamo voluto dare un segnale di reazione alla crisi provocata dalla pandemia, in questa nuova edizione, con la collaborazione del Comune di Genova e il patrocinio dell’Università di Genova, vogliamo tornare con le manifestazioni dal vivo in grande stile. Confortati dal sostegno di SIAE e di Universal Music Publishing e dal successo dei “nostri” Federica Abbate, Alessandro La Cava, Simone Cremonini, Emanuele Dabbono e Willie Peyote, siamo certi che “Genova per Voi” continuerà a fornire una vera opportunità professionale per nuovi autori di canzoni”.