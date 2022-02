Silvio Mazzarello: «Entro il 2023 la differenziata all'80%»

NOVI LIGURE — «Dal 1° febbraio in tutta la città di Novi Ligure entra in vigore il nuovo servizio di raccolta rifiuti “porta a porta”», l’annuncio è dell’amministratore delegato di Gestione Ambiente, Silvio Mazzarello che, con soddisfazione, rimarca il fatto che «l’introduzione del “porta a porta” in ogni quartiere significa avere una città più pulita perché vengono rimossi i cassonetti stradali, tranne le campane del vetro, e soprattutto si aumenterà il riciclo e si prolungherà la vita delle discariche. Ritengo che quanto stiamo facendo sia un atto di civiltà».

Anche nelle zone 3 e 4 di Novi e quindi saranno rimossi i contenitori stradali e nella settimana dal 7 all’11 febbraio verranno ritirati. I residenti delle zone 3 e 4 fino al 5 febbraio avranno la possibilità di esporre ancora i cassonetti vecchi così da svuotarli completamente, poi dal 7 febbraio prossimo si dovranno esporre solo i contenitori nuovi provvisti di dispositivo elettronico/tag seguendo il calendario che verrà recapitato ad ogni famiglia.

Attualmente la percentuale di raccolta differenziata a Novi si aggira intorno a poco più del 50%. L’obiettivo è «quello di raggiungere, nel 2022, il 70% – continua Mazzarello – per poi toccare l’80% nel 2023. Mi rendo conto che non sarà facile dal momento che il 2022 parte con una annualità non completa ma sono certo che l’anno prossimo saremo a pieno regime e che quindi si potranno centrare i nostri obiettivi così che Novi ottenga livelli di qualità del servizio fra i migliori in provincia».

Purtroppo ancora nei giorni scorsi si è data notizia di abbandono di rifiuti nelle campagne. Da questo punto di vista Silvio Mazzarello è categorico: «Potenzieremo i controlli attraverso fototrappole e telecamere. Stiamo lavorando al meglio per offrire un buon servizio che i cittadini stanno apprezzando, quindi, non si ammette l’inciviltà di alcuni “furbetti” che va a discapito degli altri».

Gestione Ambiente continuerà a mantenere anche il servizio gratuito di ritiro presso il proprio domicilio degli ingombranti attraverso la chiamata al numero verde, inoltre si ricorda l’attivazione della nuova app Junker che i cittadini possono scaricare gratuitamente sul proprio smartphone così da poter ricevere le notifiche e poter individuare con facilità dove conferire il rifiuto. «L’unico servizio che andrà via via ridotto – puntualizza Mazzarello – è quello relativo alla consegna dei nuovi kit per il ritiro».

«Il numero verde sta funzionando molto bene – prosegue Mazzarello – e anche il nuovo sistema sta raccogliendo consensi fra i cittadini. Comunque in primavera abbiamo intenzione di organizzare degli incontri pubblici così che gli utenti possano suggerirci proposte o idee per migliorare ancora e segnalare eventuali criticità. Stiamo anche partendo con una campagna pubblicitaria ad ampio raggio che prevede una cartellonistica stradale nei punti nevralgici della città e pagine pubblicitarie sulle testate locali. Non dimenticando poi tutta la parte social».