Ss334 ‘del Sassello’: Anas sta valutando la riapertura al traffico

CARTOSIO - La gestione Anas delle strade principali dell’Acquese è preferita a quella della Provincia, almeno dal punto di vista della comunicazione. Prima i cantieri erano ‘cosa riservata’ agli addetti ai lavori e poco dello stato avanzamento veniva condiviso con la popolazione locale. La politica di Anas, invece, è quella di dare un costante report delle opere in fieri e questo riscuote il plauso di chi, a causa di quei cantieri, subisce dei disagi.

In settimana altri collaudi

Ci sono nuove sulla Ss334: "Concluse le operazioni di allargamento della carreggiata all’altezza del cantiere dove è stata realizzata la palificata, è stata eseguita la sistemazione della pavimentazione lungo il tratto e sono stati posati i new jersey a delimitazione della corsia – fanno sapere i tecnici dell’Anas - Inoltre, è prevista per questa settimana l’ultima fase di collaudo statico della paratia di pali da eseguirsi tramite la prova conclusiva di schiacciamento dei saggi in calcestruzzo, mentre è già pervenuto l’esito positivo dei test sulla tesatura dei tiranti".

Sono in corso anche le analisi sui versanti rocciosi. "Le ispezioni e i disgaggi leggeri sui versanti tra Pareto e Cartosio, per un’estensione pari a circa 9 km lungo l’asse della statale, sono in fase di completamento – concludono - Anas sta valutando di riaprire al traffico la statale 334 “del Sassello” non appena completate le attività descritte, eventualmente in anticipo rispetto alle tempistiche previste inizialmente. Ogni aggiornamento sarà comunicato tempestivamente».