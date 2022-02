Alessandria - Pisa: la Nord esaurita, meno di 800 biglietti negli altri settori

ALESSANDRIA - Si torna al 50 per cento della capienza negli stadi. E in meno di un giorno e mezzo sono andati esauriti i quasi 400 tagliandi nella Nord (dove 600 circa sono gli abbonati).

Negli altri settori, complessivamente, meno di 800 tagliandi rimasti, nella sud, riservata agli ospiti, 130 (già venduti 200). Con tutte le limitazioni, Alessandria - Pisa può essere una della gare con più spettatori al Moccagatta in questa stagione. La prevendita continua, per rettilineo, tribuna laterale scoperta, tribuna laterale e centrale e tribuna d'onore, e poltrone bordocampo.

Di Masi all'allenamento

Alla seduta di questa mattina alla Michelin ha assistito anche il presidente Luca Di Masi: partitelle e schemi, Moreno Longo ha interrotto spesso il gioco per dare indicazioni di movimenti e atteggiamenti dei singoli, con riferimenti alle caratteristiche degli avversari. A tempo pieno tutti i nuovi, anche Diego Fabbrini e Federico Mattiello, il primo come trequartista, il secondo in fascia, anche in posizione più alta.

Il bis di Pezzuto

Ivano Pezzuto, fischietto di Lecce, in questa stagione ha già diretto i Grigi nella gara di Como. L'ultima sua partita è stata Atalanta - Venezia di Coppa Italia il 12 gennaio. Con lui gli assistenti Filippo Bercigli di Firenze e Davide Miele di Torino, quarto ufficiale Marco Monaldi di Macerata. Al Var Luca Pairetto di Nichelino, assistente Var Salvatore Affatato del Verbano Cusio Ossola