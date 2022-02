Il santo di oggi, 2 febbraio, è Santa Caterina de' Ricci

Monaca domenicana e patrona di Prato

Nacque il 25 aprile 1523 da nobile famiglia, Pierfrancesco de' Ricci e Caterina Panzano e ricevette il nome di Sandrina. Rimasta orfana di madre a cinque anni, fu accolta nel monastero benedettino di S. Pietro in Monticelli, la cui badessa era una sua zia. Fin dall'infanzia si sentiva spinta ad abbracciare la vita religiosa. Il 18 maggio 1535, appena dodicenne entrò nel monastero di S. Vincenzo, aiutata dallo zio, p. Timoteo Ricci, e prese il nome di Caterina.

In Caterina si alternavano fasi di malattie straordinarie e straordinarie guarigioni per questo viene considerata mentalmente instabile ma, grazie alla sua sopportazione e umiltà, la giovane suora, seppe conquistarsi a poco a poco l'ammirazione e il rispetto delle consorelle. Il primo giovedì di febbraio del 1542, Caterina ebbe la prima estasi della Passione, fenomeno mistico che si ripeté settimanalmente per dodici anni: riviveva momento per momento le diverse fasi del Calvario e per l'intera settimana portava impressi nella carne i segni di un'atroce sofferenza. Il 9 aprile 1542 fu concesso a Caterina l'anello del mistico sposalizio. Il 14 dello stesso mese ebbe le stimmate, che rimasero visibili sul suo corpo; nel Natale successivo le fu promessa una corona di spine, le cui punture la trafissero fino alla morte.

Caterina iniziò allora una silenziosa e feconda azione apostolica di cui rimane il ricchissimo epistolario. Si formò intorno a lei un gruppo di discepoli, conquistati talvolta miracolosamente, che ricorreranno a lei per preghiere, consigli, beneficenza.

Morì il 2 febbraio 1590; fu beatificata nel 1732 e canonizzata nel 1746.

