Speranza dai Grigi al Derthona

ALESSANDRIA - Dal grigio al bianconero: Mattia Speranza, centrocampista centrale classe 2003, passa in serie D, all'Hsl Derthona.

Per il giovame mediano prestito fino al 30 giugno 2022 in una formazione che ha ambizioni di inserirsi nella lotta per il podio.

Già aggregato al gruppo della prima squadra nella passata stagione, anche quest'anno Speranza si è allenato spesso con Longo. Ha disputato 9 gare nella Primavera2 ed è stato in panchina in B cinque volte, l'ultima nella vittoriosa trasferta a Ferrara.

La sua nuova avventura inizia già oggi, nel turno infrasettimanale di Hsl a Chieri, scontro diretto. Programma complet, con la sola eccezione del rinvio di Casale - Sestri Levante.