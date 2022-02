Al Museo Civico tornano le visite e i laboratori in presenza

CASALE - Sarà ricchissimo il calendario di eventi del Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi per i prossimi mesi. Dopo le chiusure forzate degli ultimi due anni, ritornano molti appuntamenti in presenza per scoprire le collezioni nelle sale di via Cavour 5.

Si parte domenica 13 febbraio alle 15.30 con 'L'ultimo bacio. Le sculture di Leonardo Bistolfi', visita guidata a cura di Lia Carrer al costo di 2.60 euro a persona, gratuita per titolari Abbonamento Musei e tessera Momu. Seguirà la settimana successiva, il 20 alle 11, il primo laboratorio dedicato ai bambini 'Tigri e lanterne' che indagherà il tema del capodanno cinese. Il costo di partecipazione è di 5 euro.

A marzo invece torna la tradizionale rassegna 'M'Illumino di meno' dedicata a 'Passi e racconti in penombra' a cura di Barbara Corino per ammirare le opere esposte in una penombra inconsueta. Appuntamento venerdì 11 alle 18.30. Costo d'ingresso 5 euro a persona. Domenica alle 15.30 spazio di nuovo a Lia Carrer con il percorso tematico 'Questione di sguardi: ritratti di uomini e donne della Pinacoteca Civica' a 2.60 euro, gratuito per titolari Abbonamento Musei e tessera Momu. Si chiude il terzo mese dell'anno con l'attività per famiglie 'Al museo con papà!' sabato 19 marzo alle 16.30. 5 euro a coppia per la partecipazione.

Doppio appuntamento invece ad aprile con 'In casa, in chiesa, in strada. Le sculture del Museo Civico' domenica 10 alle 15.30 con Lia Carrer e sabato 16 alle 16.30 con il laboratorio 'Facciamo le uova!'. L'ingresso sarà rispettivamente a 2.60 euro e 5 euro a partecipante.

Per tutti i laboratori è richiesta la prenotazione contattando il 0142.444.249 oppure la mail museo@comune.casale-monferrato.al.it.