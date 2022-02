Castellazzo Soccorso: il "grazie" del prefetto per il salvataggio della 17enne

ALESSANDRIA - Questa mattina, nella sede centrale di Castellazzo Soccorso, il prefetto di Alessandria Francesco Zito è stato in visita ufficiale per ringraziare e complimentarsi con il personale intervenuto in occasione del soccorso di una ragazza intossicata dal monossido di carbonio lo scorso gennaio in un'abitazione in zona Cristo. Ragazza che ora sta bene ed è già tornata a casa.

Alessandria: intossicazione da monossido, salvata 17enne Sul posto Castellazzo Soccorso e Vigili del Fuoco: la giovane portata all'Infantile in codice giallo

Il prefetto è stato accolto dai vertici dell'associazione - il presidente Francesco Zanini e il coordinatore Enrico Barberis - insieme al personale operativo, che lo hanno accompagnato nella visita degli spazi ove si svolgeva la campagna vaccinale sotto la direzione del dottor Giampiero Varosio. Qui il "grazie" al responsabile operativo Vittorio Capobianco e alle soccorritrici del Servizio civile Marta Goglino ed Eleonora Bruno per l'opera di salvataggio compiuta, sottolineando la freddezza del personale intervenuto.

"Il lavoro di squadra nel soccorso è qualcosa d'intrinseco che non può mai venire meno - le parole del responsabile Capobianco - Se pur io abbia deciso autonomamente d'intervenire in questo atto di salvataggio, è bastato uno sguardo per far sì che a fianco a me ci fossero le mie colleghe, alle quali dico ancora un grazie di cuore".