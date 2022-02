Contagi in calo in tutti i Comuni dell'Acquese

ACQUI TERME - Segnali incoraggianti da tutti i comuni dell'Acquese. Pressoché ovunque, infatti, il numero di residenti positivi da diversi giorni è in diminuzione. Ad Acqui Terme, se nel periodo natalizio si superava quota 500, ora i contagi sul territorio comunale sono grossomodo la metà. Anche a Cassine, Bistagno e Melazzo, i tre comuni maggiormente colpiti tra le fine di dicembre e i primi giorni di gennaio, il bollettino dell'Unità di crisi riporta numeri di giorno in giorno meno allarmanti.

A Cassine sarebbero al momento 23 gli abitanti positivi al test, a Bistagno e Melazzo sono invece meno di 20 (rispettivamente 14 e 19). Si resta sopra i 20 casi ma comunque in regime di segno "-" a Strevi (25) e Rivalta Bormida (24).

Cala il numero dei positivi anche a Sezzadio (19), Visone (17), Ponzone (12), Cartosio (11), Montaldo Bormida (14) e Gamalero (13). Si resta al di sotto dei 10 casi in tutti gli altri paesi del territorio.

Castelletto d'Erro, Grognardo e Malvicino sono i comuni "Covid free".