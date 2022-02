Monfest 22: quattro nuove mostre attese per la biennale di fotografia

CASALE - Sta per arrivare in città la prima edizione della biennale MonFest 2022 sulla Fotografia in programma dal 25 marzo al 12 giugno. Oltre ai numerosi eventi già calendarizzati, si aggiungono all'offerta della rassegna anche quattro mostre temporanee nei luoghi più suggestivi della città.

'Viaggio in Israele e Palestina. Fotografie 1962-1967' sarà l’esposizione curata da Daria Carmi e Giovanni Battista Martini allestita presso il complesso ebraico di Casale e dedicata a Lisetta Carmi, l’artista genovese che avvia nel 1960 la carriera di fotografa. Gli scatti saranno circa trenta, compresi due inediti. 'Il Tanaro a Masio' sarà invece la mostra di Vittore Fossati che raccoglie, come ricorda la curatrice Giovanna Calvenzi, gli «appunti visivi» dell’artista alessandrino.

Si chiama 'Fotografare il Tempo, Pompei e dintorni' l'esposizione di Claudio Sabatino curata da Renata Ferri, sarà dedicata in particolare alle rovine e al loro rapporto con il presente. L'ultima grande attesa sarà infine il 'Tributo a Leonardo' di Maurizio Galimberti, un progetto di reinterpretazione de L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, curato da Mariateresa Cerretelli. Sarà visitabile nel nartece del Duomo di Casale.

Per tutte le informazioni sugli eventi in programma visitare il sito https://www.comune.casale-monferrato.al.it/MonFest2022.