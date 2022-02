Prezzi gas: da Banco Bpm fideiussione da 6 milioni a Energica

NOVARA - Banco Bpm ha rilasciato una fideiussione bancaria a favore di Energica Srl dall'importo di 6 milioni di euro, della durata di 12 mesi, che supporterà l’azienda casalese nel garantire continuità nella fornitura del gas alle utenze servite.

A fronte della recente impennata dei prezzi del gas metano, la banca ha offerto il proprio sostegno a una realtà di un settore strategico in cui opera dal 2008, consentendo quindi ad Energica Srl di affrontare al meglio l’imminente periodo di fatturazione e le prossime trattative con i propri principali fornitori in vista della "stagione calorica".

«L’accordo raggiunto con Banco Bpm - ha commentato Gabriella Cressano, responsabile amministrativo di Energica – che è stato concluso nei tempi rapidi richiesti dalla difficile situazione internazionale, è frutto di un eccellente rapporto sviluppato e consolidato nel tempo, basato sulla stima e sulla comprovata professionalità che Gruppo Amc e Banco Bpm hanno saputo dimostrarsi reciprocamente in questi anni».

«Abbiamo deciso di offrire il nostro sostegno ad Energica Srl – ha affermato Massimo Marenghi, responsabile direzione territoriale Novara, Alessandria e Nord-Ovest di Banco Bpm - in quanto realtà particolarmente impegnata e radicata sul territorio piemontese, in un momento comunque delicato per le aziende che operano nel settore delle materie prime».

Energica Srl, di proprietà al 100% della storica Amc spa, si occupa dell’acquisto e della vendita del gas metano su tutto il territorio casalese e di oltre 80 Comuni prevalentemente monferrini. A partire dal gennaio 2003, in seguito alla liberalizzazione del mercato del gas, la società ha iniziato a vendere il gas metano anche al di fuori del territorio casalese. Nel 2018 la società ha assunto la denominazione di Energica cambiando il precedente nome Amc Energia. A partire dal 15 novembre 2021 Energica ha iniziato a vendere anche energia elettrica con importanti riscontri positivi da parte dei cittadini già clienti per il gas metano di Energica.