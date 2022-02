Si piange in Monferrato, è morto Andino Bizzarro

CASALE - A pochi giorni dalla commemorazione del fratello partigiano Arduino, Medaglia d'Oro al valor militare, il Casalese piange la morte di Andino Bizzarro, classe 1936.

Andino, sempre molto attivo in tutti gli appuntamenti legati alla Liberazione e alla celebrazione della resistenza sul territorio, non aveva partecipato alla recente commemorazione della Banda Tom perchè già in cattive condizioni di salute.

Andino Bizzarro, già presidente del Comitato Unitario Antifascista, era anche stato segretario della sezione casalese dell’Associazione Famigliari dei Caduti per la Libertà e vicepresidente Anpi. Aveva militato anche nella Cgil, e negli anni 70 consigliere comunale tra le fila del Pc.