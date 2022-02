Ultimo incontro sul bando per l’imprenditoria non agricola

ACQUI TERME - Si chiude il ciclo di conferenze organizzato dalla Regione Piemonte per diffondere il contenuto dell’ultimo bando pubblicato per dare 'aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali non agricole nelle zone rurali'. La misura, che trae risorse dal Fesr europeo, è collegato al bando pubblico multi-operazione per la selezione di progetti integrati di filiera. Una grande opportunità per l'Acquese (e non solo) che in un periodo di particolari difficoltà può trovare il sostegno ad un abbrivio efficace alla vigilia di una nuova avventura di mercato.

Lunedì 7 alle 15 la sala convegni dell'ex Kaimano ospiterà, quindi, l’ultimo appuntamento rivolto in particolare a «tutti coloro che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale, operatori agricoli, micro e medie imprese che operano nella trasformazione dei prodotti agricoli ed extra agricoli operanti nel settore dell'artigianato della somministrazione di cibo e bevande o nel commercio al dettaglio» informano gli organizzatori.