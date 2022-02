'Rilanciamo Acqui': "Il Prefetto convochi le parti coinvolte"

ACQUI TERME - Poche ore dalla notizia e già la città ribolle di indignazione per la decisione di chiudere il Grand Hotel Nuove Terme. Scende in campo l’associazione Rilanciamo Acqui che richiama a coorte le Istituzioni e punta il dito contro i vertici di Finsystem, azionista di maggioranza e di fatto proprietario di Terme di Acqui S.p.a.

«Il Marchese del Grillo al pesto ha parlato – dichiara piccato il portavoce Gualberto Ranieri - Adesso è tempo che il Prefetto di Alessandria convochi senza indugio tutte le parti coinvolte, ovvero la famiglia Pater (e non i suoi innumerevoli consulenti legali), Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Acqui Terme e parti sociali. E le associazioni di categoria, tutte, la smettano di tacere (come invece hanno fatto da tempo a questa parte) e si mobilitino. E i partiti politici (tutti) abbandonino la presunta tattica e trovino la forza di fare convintamente squadra. E’ chiedere troppo?»