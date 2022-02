Alessandria - Pisa: "Il loro rigore? Caracciolo ha detto che non c'era"

ALESSANDRIA - Certo, è facile dirlo dopo che l'arbitro indica il dischetto e il Var non interviene, e Torregrossa va sul dischetto (e trasforma: mai sbagliato un rigore in carriera). Però Caracciolo, capitano del Pisa, almeno è stato sincero. "Il rigore? Non l'ho fatto, me lo ha confermato anche Caracciolo". A svelare il dettaglio (che dettaglio) è uno dei due protagonisti, Valerio Mantovani, il 'presunto' autore dell'intervento.

"Io sapevo di non averlo toccato. Me lo ha ribadito anche il mio avvesario. Movimento di mestiere il suo, come spesso quando si va a cercare l'impatto, anche quando non c'è. Almeno me lo ha detto: il fallo non c'era. Non che questo mi abbia fatto sentire più tranquillo: anzi, in quel momento ero ancora più arrabbiato, ti monta dentro un nervoso e il rischio è, anche, il blackout. Sono stato bravo a tranquillizzarmi, perché sempre, per tenere alta l'intensità, bisogna essere molto lucidi e non farsi condizionare".

In questo risultato c'è la grande solidità in difesa. "Di tutti, un atteggiamento di squadra - insiste il difensore, che si abbandona a un sospiro di sollievo, sulla poltrona in sala stampa - Stanco? Un po': abbiamo viaggiato al massimo, solo adesso che tutto è finito posso, possiamo, tirare il fiato".

Alessandria, questo è un punto pesante Con il Pisa (1-1) botta e risposta dal dischetto, Marconi e Torregrossa nel primo tempo. Grande prova di tenuta

Un'Alessandria che non molla mai? "Dobbiamo essere così, specie contro avversarie, come il Pisa, che hanno forza fisica, tanti centimetri e aggressività dentro l'area. Noi, pure, siamo stati intensi e aggressivi. E molto solidi". E con 4 punti nelle due gare in cui, nell'andata, si era raccolto nulla. "Siamo cresciuti, sette mesi di lavoro insieme si vedono".