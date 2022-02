Il Paradiso di Dante in scena al Municipale

CASALE - Appuntamento domani, domenica 6 febbraio, con la quarta proposta della stagione 2022 del Teatro Municipale. Si chiama 'Paradiso XXXIII' l'opera che Elio Germano e Teho Teardo metteranno in scena questo weekend per un'unica imperdibile data. A sostenerli in questo viaggio alla scoperta del sommo poeta Laura Bisceglia al violoncello e Ambra Chiara Michelangeli alla viola. Un mix perfetto per «uno spettacolo divulgativo senza che niente sia spiegato», così come l'hanno definito gli artisti.

Ancora disponibili gli ultimi biglietti sia online (a questo link), sia presso i punti vendita aderenti o presentandosi al botteghino del teatro da mezz'ora prima dell'inizio dello spettacolo. Il costo d'ingresso è di 22 euro per il biglietto intero, 15 euro per gli under 30 (o per un posto in loggione) e 6 euro per gli under 18. Sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass rafforzato e dotarsi di mascherina Ffp2.