Novipiù sotto pressione a Biella

CASALE MONFERRATO – Novipiù pronta per il derby di Biella (Forum, domani, ore 18).

Dopo la gara saltata per Covid con Cantù e la quarantena la squadra di coach Andrea Valentini sfida i lanieri (6 punti in classifica) in una delle partite più sentite della stagione, valida per la terza giornata di ritorno del campionato di A2 Lnp - Old Wild West.



Qui Biella

Edilnol arriva da un buon periodo di forma e ha vinto tre delle ultime quattro partite (battendo anche la capolista Udine). Nel girone di andata è stata la JBM ad imporsi con il punteggio di 65-62. I due migliori realizzatori tra i rossoblù sono Steven Davis (16.4 punti di media) e Kenny Hasbrouck (14.2 punti a partita). L’orgoglio di coach Andrea Zanchi. “A inizio anno, valutando il roster, tutti ci davano per spacciati, guardandoci quasi con compassione. Adesso nessuno la pensa così. Non dobbiamo adagiarci, ma continuare a lavorare alzando la testa solamente a fine campionato per vedere quello che ci saremo guadagnati”.



Qui Casale

“Biella è una squadra molto giovane con grandissima aggressività e capace di giocare ad alto ritmo durante la partita - spiega coach Andrea Valentini - . Dobbiamo sapere che ti vengono ad affrontare ginocchia contro ginocchia. I due americani si sono integrati con la gioventù dei ragazzi. E Steven Davis sta facendo davvero molto bene. Dovremo giocare con la giusta concentrazione, evitando palle perse che possono aprire il loro contropiede. Importante non essere sorpresi. Stiamo insistendo molto con i ragazzi su questo aspetto».

Pendarvis Williams è focalizzato sul match. “Arriviamo a questo derby con grande entusiasmo. Giocare al Biella Forum è sempre complicato. Noi dovremo essere bravi a limitare i loro migliori realizzatori, in primis Davis e Hasbrouck. Dovremo essere anche bravi a essere pronti alla loro pressione, che sicuramente durerà per tutta la partita”.

Prepartita

EDILNOL BIELLA - NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: Biella Forum.

Quando: domenica 6 febbraio, ore 18.

Arbitri: Bartoli, Centonza, Marzulli.

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Per Casale in dubbio Matteo Formenti, mentre Alessandro Sirchia è fermo per la pubalgia. Biella annunciata al completo.