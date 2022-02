Pista di atletica: raggiunto l’accordo sugli ingressi

ACQUI TERME - Il passaggio di gestione del Centro Sportivo di Mombarone aveva creato qualche incomprensione sull’utilizzo della pista di atletica. Nel planning delle attività, la Rari Nantes aveva chiesto il pagamento di 4 euro per ogni accesso ulteriore i corsi collettivi prestabiliti, per i quali le associazioni già corrispondono un canone mensile.

"Rimodulate le tariffe"

L’associazione Acquirunners che nella pista ‘Sburlati’ tiene corsi per i più giovani e sedute specifiche per le diverse specialità, aveva fatto notare l’anomalia rispetto alle altre strutture italiane affiliate al Coni nelle quali gli atleti delle società alla sede hanno accesso libero e quelli delle altre, eventualmente, pagano un ‘obolo’ di 1/2 euro.

Chiesto aiuto al Comune, si è interessato direttamente il sindaco Lorenzo Lucchini che ha applicato la prassi nazionale alla pista acquese: «Abbiamo velocemente organizzato un incontro per comprendere le necessità della società sportiva e delle associazioni. Durante il confronto abbiamo concordato una rimodulazione delle tariffe secondo le esigenze e una regolamentazione più dettagliata degli accessi. Siamo contenti che si sia trovato un accordo che soddisfi tutti e sono certo che il Centro Sportivo Mombarone, con i nuovi investimenti, diventerà uno snodo importante dello sport per il territorio».