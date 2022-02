Treviso sfila la vittoria alla Bertram

TREVISO - Ancora un finale beffa per Bertram che perde a Treviso (72-70) per un canestro di Russell nei secondi finali.

Dopo Reggio Emilia un’altra sconfitta in volata per la squadra di Ramondino (che non ha potuto schierare Filloy) che, dopo un ottimo primo tempo (+13), paga i 15 rimbalzi d’attacco lasciati a Treviso, le 17 palle perse e gli errori nel finale.

La partita

Avvio della partita favorevole a Tortona che parte con idee chiare e mani calde raggiungendo il +7 nella prima parte della frazione. Nei restanti 5’ di gioco Treviso accorcia e chiude in scia al 10’ sul 15-18. Ramondino alterna zona e uomo nella seconda frazione e strappa con Wright, Severini e Daum. Triple in serie che danno alla Bertram il +12 (25-37). Treviso soffre e Macura, miglior realizzatore della prima parte con 16 punti fissa con la sua tripla il massimo vantaggio Tortona all’intervallo (+13 sul 31-44).

La rimonta di Treviso è affidata a Russell e Sokolowski. Il parziale di 22-5 di Treviso ribalta la gara sul 53-49 al 27’ anche grazie ad un doppio tecnico a Daum e a Ramondino. Dopo lo sbandamento Tortona riparte con Mascolo che riporta avanti i Leoni al 30’ (53-56).

Equilibrio totale in un’ultima frazione molto fisica. Tortona trova un buon contributo da Cannon anche in termini di punti, ma sconta le non perfette condizioni di Wright che è in campo con una caviglia non a posto dopo il mezzo infortunio subito. Bertram che resta avanti di qualche punto ma non riesce a strappare. Si arriva in una volata emozionante.

Nel gioco degli episodi un fischio “casalingo” punisce Mascolo in attacco. Grave un errore difensivo di mancata comunicazione tra Wright e Daum che favorisce la tripla di Russell. Poi Treviso si porta sul +3 con i liberi di Imbrò. Dopo il time out Treviso non fa fallo e Macura "di tabella" impatta con la tripla del 70-70. Ci sono ancora 9” da giocare. Dopo il time out Treviso, la palla finisce a Russell che dopo un cambio difensivo ubriaca Macura e segna il canestro della vittoria della squadra di casa. Tortona ancora a mani vuote.

Le voci

L’analisi di coach Marco Ramondino. “E’ stata una partita molto fisica. Nella ripresa abbiamo fatto fatica a mantenere fluidità di gioco. Treviso ci ha costretto a fare tante palle perse, ci ha sporcato tante situazioni e ci ha impedito di vincere questa partita. Dobbiamo essere contenti della nostra capacità di giocare come abbiamo fatto nel primo tempo, di reagire ad un parziale importante di Treviso, ma perdere una partita punto a punto con tanti errori non forzati è una cosa che dobbiamo provare a pulire”.

I numeri

Finale: 72-70

Parziali: 15-18, 31-44, 53-56.

Quintetti: Treviso con Russell, Sokolowski, Dimsa, Chillo e Jones. Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Mvp: Russell (Treviso)