Acquese: una Rete per far amare il teatro

ACQUI TERME - Nei giorni scorsi l'ex Kaimano di Acqui Terme ha ospitato la presentazione del progetto Rete Teatri, una maglia di oltre 30 medi e piccoli comuni piemontesi e liguri uniti da un cartellone di spettacoli prodotto e condiviso. A da capofila due realtà già presenti ed apprezzate del territorio: CasaGrassi e Quizzy Teatro.

Il progetto ha incassato il placet di numerose amministrazioni comunali e l'interesse della stampa e del mondo web. Patrizia Velardi, Paolo La Farina e Monica Massone sono le colonne di questa iniziativa che da una parte può rappresentare una possibilità di sviluppo per i piccoli teatri e centri del territorio e dall'altra rispondere alla voglia di cultura delle comunità lontane dalle grandi cittadine. Gli spettacoli in cartellone sono stati illustrati, in remoto, proprio dagli autori; tra questi: Shara Guandalini, Gianluca Blumetti, Cristiano Vaccaro, Giandomenico Solari.

«È una grande opportunità per far rinascere i nostri paesi e lo spettacolo dal vivo» ha concluso Patrizia Velardi