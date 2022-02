Beffa Hsl, vince la Caronnese

TORTONA - Arriva uno stop inatteso per i ragazzi di Zichella: la Caronnese vendica la sconfitta dell'andata con un 2-0 di opportunismo ma tutto sommato meritato per la concretezza e il cinismo mostrati in campo a differenza degli avversari, pallida copia dell'undici visto in campo a Chieri anche al netto delle assenze di Manasiev e Todisco per squalifica.

Il primo tempo vede un Hsl Derthona compassato e chiuso in sé stesso mentre la Caronnese seppur più modesta tecnicamente sembra più propositiva e al 17' passa quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Arpino trova la traiettoria giusta per superare Teti con una palombella morbida. La rete potrebbe scuotere i padroni di casa che invece continuano a subire il gioco degli avversari e nonostante l'ingresso di Speranza al posto di Luzzetti sono gli ospiti ad andare vicini al raddoppio con Vernocchi che riceve un pallone che è in pratica un rigore in movimento ma angola troppo e mette sul fondo. Al 35' uno squillo dei bianconeri con Romairone che gira in porta di testa un cross di Filip, poi prima dell'intervallo ancora un colpo di testa di Rocco appena sopra la traversa spaventa i tifosi di casa.

La ripresa si apre con lo stesso copione: al 9' un lancio lungo sulla destra trova R. Esposito pronto a mettere in mezzo per Rocco che con un tocco morbido salta anche Teti e rende inutile l'intervento in scivolata di Galliani che non riesce a impedire lo 0-2. Anziché aumentare il ritmo cercando l'errore degli avversari, l'Hsl rallenta i tempi con un giropalla insistito che è una manna per la Caronnese: il primo tiro verso la porta di Ansaldi è una sciabolata di Speranza al 39' sugli sviluppi di un corner, poi a completare la giornata storta arriva anche il secondo giallo e la conseguente espulsione per Filip. Mercoledì, a Romentino, servirà un altro atteggiamento.

HSL DERTHONA - CARONNESE 0-2

MARCATORI: pt 17' Arpino; st 9' Rocco

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Teti; Gjura (25' st Kanteh), Emiliano, Galliani, Luzzetti (21' Speranza); Filip, Procopio; Otelè, Romairone (15' st Colantonio), Saccà, Diallo. A disp. Bertozzi, Imperato, Negri, Passage, Akouah, Casagrande. All. Zichella

CARONNESE (5-3-2): Ansaldi; Coghetto, Zeroli, Arpino, Galletti, De Lucca; F. Esposito (40' st Cretti), Vernocchi, Tunesi (17' st Diatta Papa); R. Esposito (47' st Boschetti), Rocco (29' st Balljni; 42' st Folla). A disp. Angelina, Di Marco, Sardo, Corno. All. Scalise

ARBITRO: Bianchini di Terni

NOTE Espulso Filip (45' st) per somma di ammonizioni Ammoniti Filip, Gjura, Colantonio, Emiliano, Procopio; F. Esposito, Coghetto. Calci d'angolo 6-2 per l'Hsl Derthona. Recupero pt 1'; st 3'. Spettatori 500 circa.