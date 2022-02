Alessandria, il cambio di residenza ora si può fare online

ALESSANDRIA - Il Comune di Alessandria è fra i 30 Comuni sperimentatori del servizio che dal 1° febbraio consente di effettuare il cambio di residenza online attraverso il portale dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr).

Il progetto è stato realizzato grazie a un’intesa con Anci, Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Ministero dell’Interno e Sogei (partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria). La prima fase di applicazione durerà circa due mesi, al termine dei quali il servizio verrà gradualmente esteso a tutti i comuni italiani.

Grazie al completamento del progetto, gli italiani residenti nei 7.903 comuni del Paese e quelli iscritti all’Aire (l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero) possono verificare i propri dati anagrafici, stampare certificati e fruire dei servizi disponibili in modo facile e sicuro. È possibile, ad esempio, scaricare 14 tipologie diverse di certificati digitali, in maniera autonoma e gratuita; se la richiesta è per un familiare il sistema mostra l’elenco dei componenti della famiglia anagrafica per cui è possibile richiedere un certificato.

A questi servizi si aggiunge ora, in via sperimentale, una nuova funzionalità che consente di comunicare il cambio di residenza della propria famiglia. Tra i Comuni che hanno aderito alla sperimentazione, oltre ad Alessandria, ci sono Cuneo, Bologna, Firenze, Venezia, Brescia, Livorno, Trento.

Cosa fare?

Il nuovo servizio consentirà quindi ai cittadini di presentare: dichiarazione di residenza per il trasferimento da un qualsiasi comune o dall’estero (per i cittadini iscritti all’Aire) a uno dei comuni sperimentatori; dichiarazione di cambio di abitazione nell’ambito di uno dei comuni sperimentatori.

Per l’utilizzo del nuovo servizio sarà sufficiente accedere all’area dedicata ai servizi al cittadino del portale Anpr con la propria Identità Digitale, utilizzando Cie (Carta di identità elettronica), Cns (Carta nazionale dei servizi) o Spid (Sistema pubblico di identità digitale) e compilare la dichiarazione anagrafica. Tramite lo stesso portale si potrà anche consultare l’avanzamento della propria richiesta.

«Nell’epoca della transizione digitale, Alessandria è orgogliosa di farne parte e si propone tra i 30 Comuni sperimentatori di questo progetto - commenta l’assessore ai Servizi demografici, Cinzia Lumiera - Alessandria si è già da tempo dotata del rilascio della certificazione online e dopo essere stata tra i primi Comuni ad aver completato il passaggio all’Anagrafe Nazionale, vuole dare ai suoi cittadini anche questa importante opportunità».