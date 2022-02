Covid, il numero dei positivi scende in tutto il novese

NOVI LIGURE — Un’altra settimana di netto calo dei positivi a Novi Ligure. Secondo l’ultimo dato ufficiale disponibile, quello di ieri sera, sono 550 i contagiati residenti in città. Domenica scorsa invece erano 807 (–257). All’ospedale San Giacomo sono però ricoverate 3 persone in più: 1 in terapia intensiva, 1 in terapia semintesiva, 19 in media intensità e 1 in attesa di test (22 in tutto).

Nei dintorni, con la sola eccezione di Vignole Borbera, tutti i paesi presentano tutti il segno “meno”: Arquata Scrivia (182, –54 in una settimana), Serravalle Scrivia (103, –63), Gavi (91, –26) e Pozzolo Formigaro (73, –42). Seguono Vignole Borbera (45, +5 rispetto al dato di domenica scorsa), Borghetto Borbera (40, –1), Cassano Spinola (35, –13), Stazzano (35, –14), Basaluzzo (29, –12) e Pasturana (29, –3). Tutti gli altri Comuni sono al di sotto dei 20 positivi.

Vaccini: accesso diretto

Per quanto riguarda i vaccini, la Regione ha riattivato la possibilità dell’accesso diretto per effettuare la prima dose. L’accesso diretto è consentito agli over 12 che non hanno ancora ricevuto la prima dose, a chi ha il green pass in scadenza nelle successive 72 ore e alle categorie professionali con obbligo vaccinale (personale sanitario, personale scolastico e universitario e forze dell’ordine).

Hub vaccinale: giorni di apertura

L’hub allestito al centro fieristico Dolci Terre di Novi Ligure sarà aperto nei seguenti giorni: 8, 9 e 11 febbraio. Il calendario delle settimane seguenti deve ancora essere diffuso. L’accesso diretto è consentito dalle 9.00 alle 12.00.