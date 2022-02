Novipiù in ansia per Fabio Valentini

CASALE MONFERRATO - Novipiù in ansia per l’infortunio a Fabio Valentini. Il playmaker della Novipiù, ieri ha dovuto dopo soli 4’ di gioco abbandonare il campo per un duro colpo alla spalla in un duello con Kenny Hasbrouck.

In queste ore il giocatore si è sottoposto ad accertamenti medici a Milano per determinare le conseguenze di quella che potrebbe essere stata una sublussazione. Il viaggio verso il capoluogo lombardo è stato anche notevolmente rallentato dal fatto che l’auto su cui viaggiava il giocatore è rimasta bloccata, per fortuna senza conseguenze, nella coda causata dal grave incidente di stamattina sull’A26.