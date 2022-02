La cultura per il turismo: firmato il Protocollo in Comune

L'assessore regionale al Turismo, Vittoria Poggio, racconta i dettagli del Protocollo d'intesa firmato questa mattina in Comune, ad Alessandria, da Regione Piemonte, Comune di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Camera di Commercio di Alessandria-Asti, Atl Alexala e Fondazione Slala. Obiettivo, la promozione della cultura come motore per il turismo sull'intero nostro territorio.