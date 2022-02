Scontro all’incrocio tra via Plana e via San Pio V: un ferito

ALESSANDRIA - Incidente stradale verso le 19.30 in via Plana, incrocio con via San Pio V.



Due le auto coinvolte: una Jeep condotta da una donna di 54 anni residente a Valenza, e un’Alfa Romeo alla cui guida si trovava un 61enne che abita ad Alessandria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. Dai primi accertamenti sembra sia stata la 54enne (che arrivava da via San PioV) a non rispettare il dare precedenza.

A seguito dell’impatto, il 60enne è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti dai soccorritori del 118.

La donna è risultata positiva all’alcol test, per cui è scattata la denuncia.