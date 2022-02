Bertram, Autosped e Azalai per la ricerca contro il cancro

TORTONA - Prevenzione, inclusione, parità di genere, corretti stili di vita: gli obiettivi di 'Just the woman I am', promosso dal Cus Torino e da Università e Politecnico di Torino. Sono, anche, i valori in cui si riconosce, ogni giorno, la Bertram Derthona, che ha scelto di diventare partner e di coinvolgere anche Autosped in un 'match day' dedicato a questo progetto.

Sarà sabato 12, in occasione delle due gare al PalaEnergica Pala Ferraris: alle 16 Autosped contro Carugate per il 17° turno di A2 Nord, alle 20.30 Bertram - Dolomiti Energia Trentino, 20° macth di A. Le giocatrici e i giocatori effettueranno il riscaldamento indossando la tshirt ufficiale dell'evento, colorando di rosa il 'palazzo' di Casale. Dove saranno posizionati anche qrcode per iscriversi alla camminata non competiva del 6 marzo a Torino .

Bertram e Autospeed, un sabato per due Il 12 febbraio doppio impegno al PalaEnergica di Casale: la pallacanestro del territorio in vetrina

Terzo partner locale è Azalai, che sarà sabato a Casale e, insieme a Bertram, organizzerà, il 13 marzo una corsa - camminata anche a Tortona. Orario e percorso saranno comunicati nei prossimi giorni, ma va sottolineata, ancora una volta, la capacità di fare squadra per i valori e per raggiungere, insieme, traguardi importanti, come è, anche, raccogliere fondi per la ricerca universitaria contro il cancro, come avviene, dal 2014, grazie a Just the woman I am.