Commissione Terme: "Confronto urgente tra tutte le parti coinvolte"

ACQUI TERME - Avviare un confronto urgente con tutte le parti coinvolte - sindacati, proprietà di Terme di Acqui, associazioni di categoria e cittadini - per perseguire l'obiettivo di salvaguardare il futuro del territorio e del comparto termale: è quanto stabilito dalla Commissione Consiliare Terme che si è riunita nella giornata di oggi a Palazzo Levi. "Preso atto del comunicato congiunto di UILTuCS, Filcams e Fisascat di Alessandria riguardo la eventuale chiusura del Grand Hotel Nuove Terme, la Commissione esprime piena solidarietà a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori del comparto per la preoccupante situazione di incertezza", si legge nella nota diramata dal Comune.

Nel frattempo, il Consiglio Comunale ha chiesto ufficialmente alla proprietà di 'Terme di Acqui Spa' "di fornire comunicazioni ufficiali sulle sue reali intenzioni e le eventuali motivazioni di questa decisione, che comporterebbe un'ulteriore riduzione del comparto termale, con gravi ripercussioni economiche e occupazionali per il territorio". I consiglieri, inoltre, chiedono all'Amministrazione Comunale di "porre in essere tutte le azioni di supporto a favore delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti".