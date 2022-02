Giorno del Ricordo, cerimonia e video per commemorare l'esodo

NOVI LIGURE — Giovedì 10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. A Novi Ligure è in programma una cerimonia di commemorazione che si terrà alle 10.00 in piazza Pascoli.

Nella stessa giornata saranno proposti due video di approfondimento sul Giorno del Ricordo. A partire dalle 11.00 sul canale YouTube del Comune di Novi Ligure sarà disponibile la registrazione della conferenza con gli alunni della scuola media Locchi dedicata a Norma Cossetto e alla strage di Vergarolla. Il filmato è curato dalla docente Maria Grazia Ziberna, presidente del comitato provinciale di Gorizia dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, e contiene un’introduzione di Andrea Sisti, assessore comunale alla Cultura.

Sul canale YouTube del Centro di Documentazione Multimediale della cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata è invece già possibile visionare il documentario “Altrove. Viaggi di un’anima” che fa parte del progetto “Perle del Ricordo”.

Il programma delle iniziative per il Giorno del Ricordo è organizzato dal Comune di Novi Ligure in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e l’Unione degli Istriani.