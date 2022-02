L'8 febbraio è la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete

Ricorre oggi, 8 febbraio, la Giornata mondiale per la sicurezza in rete (Safer Internet Day).

Nata come iniziativa del progetto UE SafeBorders nel 2004 e ripresa dalla rete Insafe come una delle sue prime azioni nel 2005, questa giornata è cresciuta oltre la sua tradizionale zona geografica ed è ora celebrata in circa 200 paesi e territori in tutto il mondo. Dal cyberbullismo al social networking all'identità digitale, ogni anno mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi online emergenti e le preoccupazioni attuali.

Il Safer Internet Day viene celebrato anche al di fuori dell'Europa. Nel 2009 è stato introdotto il concetto di Safer Internet Day Committees, per rafforzare i legami con i paesi al di fuori della rete e investire in una promozione armonizzata della campagna in tutto il mondo.

Inoltre, l'iniziativa accompagnata dal consueto slogan “Together for a better Internet”, prevede un fitto programma di iniziative organizzate dal Ministero dell’Istruzione, coordinatore del progetto “Generazioni Connesse”, il Safer Internet Centre, Centro italiano per la sicurezza in Rete. L’evento nazionale si terrà al Ministero, alle ore 10.00, vedrà la partecipazione del Ministro Patrizio Bianchi e potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube del MI.

