Cambiano gli orari: la messa è alle 11

TORTONA - Come comunicato dal Comune in mattinata, il programma per il Giorno del Ricordo di domani, giovedì 10 febbraio, è stato modificato.

La commemorazione presso il monumento dedicato a Giovanni Palatucci è stata rinviata, per cui la deposizione della corona d'alloro al monumento in ricordo delle vittime delle foibe nei pressi del Municipio in via Marsala è anticipata alle ore 10.30, mentre la messa in ricordo delle vittime delle Foibe si svolgerà alle ore 11, presso la chiesa di San Michele.