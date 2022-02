Conservatori in tour, trio d'archi in concerto all'ex asilo

POZZOLO FORMIGARO — Appuntamento domenica a Pozzolo Formigaro con un concerto della rassegna “I conservatori in Piemonte”. Il trio d’archi formato da Davide Grisorio (violino), Martina Anselmo (viola) e Luca Carta Mantiglia (violoncello) sarà protagonista dell’appuntamento in programma il 13 febbraio alle 17.30 presso l’ex asilo Raggio, in vicolo Palestro.

I tre musicisti proporranno musiche di Ludwig van Beethoven (1770-1827) e dei compositori ungheresi Zoltán Kodály (1882-1967) e Ernő Dohnányi (1877-1960). La manifestazione è organizzata dall'assessorato comunale alla Cultura in collaborazione con il conservatorio Verdi di Torino. «L’iniziativa, ideata dall’associazione Toret Artist Tre Sei Zero di Torino ha lo scopo di traghettare i giovani talenti emergenti della musica – allievi dei quattro Conservatori Piemontesi – dalla scuola al pubblico, attraverso una rete di concerti distribuiti in tutta la Regione, in collaborazione con i Comuni e le associazioni culturali del territorio, con il sostegno di Fondazione Crt e Fondazione Cr Saluzzo, con il patrocinio delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara», spiega l'assessore Lorenzo Caramagna.

Ingresso libero, necessario green pass “rafforzato” e mascherina ffp2. Gradita la prenotazione allo 0143 417054.