Il santo di oggi, mercoledì 9 febbraio, è S. Apollonia



La vita

Nacque forse ad Alessandria d'Egitto dove certamente morì nel 249 ca. La sua vita è narrata da san Dionigi, vescovo di Alessandria d'Egitto. Dedica la sua intera vita a diffondere la fede cristiana offrendo al Signore la sua verginità. In tempi non particolarmente facili in cui i contrasti tra le comunità pagane, ebree e cristiane sfociano in frequenti persecuzioni, viene nominata diaconessa della Chiesa di Alessandria. All'età di 40 anni viene infatti catturata e perseguitata sotto la guida di Filippo "l'Arabo".

La morte

Ci sono giunte diverse versioni del suo martirio. Secondo una tradizione, le venne dapprima fratturata la mandibola e in seguito le vennero strappati tutti i denti con una tenaglia; secondo un'altra i pagani, in seguito al suo rifiuto di fare sacrifici agli dèi, la colpirono con pietre sulla bocca fino a farle cadere tutti i denti. Per questo motivo Apollonia è patrona dei dentisti e di coloro che soffrono per patologie dentarie.

Come ultimo passo verso la morte Apollonia si getta spontaneamente nelle fiamme accese dai suoi persecutori con la minaccia di esservi gettata nel caso in cui non abiuri la fede cristiana. La Santa, temendo di non riuscire a sopportare una simile tortura, chiede di essere liberata per un momento e si getta da sola sulle fiamme e muore pregando ad alta voce.